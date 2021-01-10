الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسواصل الهلال تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة الـخامسة عشرة ، وذلك بعد فوزه على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، وحافظ الأهلي على مركزه الثاني بـ 40 نقطة بعد فوزه على السلام بثلاثة أشواط نظيفة، وتغلب الاتحاد على الترجي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ليصبح في المركز الثالث بـ 36 نقطة، فيما بقي الترجي على رصيده السابق بـ 34 نقطة في المركز الرابع.وجاءت نتائج بقية الجولة بفوز الابتسام على الموج، وتغلب ضمك على النصر 3-1، وحقق الخليج انتصارًا على الفيصلي بنتيجة 3-1.// انتهى //14:07ت م0070