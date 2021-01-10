القدس المحتلة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واساقتحم مستوطنون يهود اليوم المسجدَ الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادرُ فلسطينيةٌ عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 14 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، وتحديدا في منطقة باب الرحمة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //14:43ت م0075