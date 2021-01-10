سكاكا 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسقدمت الوحدةُ المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة الجوف خِدْماتها في المديرية العامة للسجون بالمنطقة, ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للجهات الحكومية والخاصة.وتوفر الوحدة المتنقلة خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخِدْمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخِدْمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخِدْمات المتنقلة.// انتهى //14:44ت م0076