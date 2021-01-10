الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني استمرار حرص المملكة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، منوهاً بسعيها الدؤوب نحو دعم المنظمة في تحقيق رسالتها السامية كونها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وثاني أكبر منظمة دولية في العالم ، وكذلك مواصلتها العمل على تعزيز قيم التسامح والحوار والاحترام الحضاري في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال زيارته لمقر مندوبية فلسطين بجدة التقى خلالها المندوب الفلسطيني الدائم لدى المنظمة السفير الدكتور ماهر الكركي , حيث تمّ بحث الموضوعات التي تخدم عمل منظمة التعاون الإسلامي ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البعثتين (المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين) لدى المنظمة ، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مختلف المجالات.وعبر السفير "الكركي" عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود منظمة التعاون الإسلامي بوصفها بلد المقر وكذلك جهود وزارة الخارجية في دعم تسهيل مهام المندوبين الدائمين للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة مما يمكنهم من أداء مهامهم الرئيسة على الوجه الأكمل .// انتهى //14:47ت م0077