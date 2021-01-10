رام الله 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت فلسطينُ خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاةً و699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1015 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارةُ الصحة الفلسطينية اليوم أنَّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوَفَيَات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 98 مريضًا في غرف العناية المركزة، منهم 22 شخصًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //14:48ت م0078