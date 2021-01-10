الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سـرب", فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج متخصص ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات, وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، ويتيح المعهد التسجيل من 11 يناير الجاري حتى الخميس 4 فبراير 2021م عبر الرابط www.srp.edu.sa.وأوضح مدير المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير, أن التدريب سيبدأ الأحد 4 إبريل 2021م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة "سار", وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقة في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة "علمي" بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقا طبيا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.وقدم الصقير شكره للشركاء المؤسسين (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط "سار" وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على دعمهم معهد سرب للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //15:45ت م0094