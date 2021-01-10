طرابلس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمراقبة وقف إطلاق النار لا يتضمن إرسال قوات عسكرية.وقال السني في تصريح له اليوم، " إن "مقترح الأمين العام لمجلس الأمن لمراقبة وقف إطلاق النار لا يتضمن إرسال قوات عسكرية أو قبعات زرقاء كما يتم إشاعته، إنما واستجابةً لطلب لجنة (5 + 5) يتم ارسال مراقبين غير عسكريين وغير مسلحين تحت إشراف أممي، وذلك لمراقبة مثلث بن جواد -أبوقرين- سوكنة" مضيفا "يظل هذا مقترح ينتظر إقرار مجلس الأمن".وكان غوتيريش اقترح في رسالة لمجلس الأمن أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.وأضاف أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.// انتهى //15:51ت م0098