بيروت 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في إيصال كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في جمهورية لبنان الشقيقة.وباشر أعضاء فريق المركز أمس، توزيع 1,586 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 3,172 بطانية، استفاد منها 7,930 فردا في مناطق وادي خالد، جبل لبنان، البقاع.وتتكون الحقيبة الواحدة التي تلبّي احتياجات الأسرة والفرد على ملبوسات متنوعة مثل السترات، والشالات، والجاكيتات، والقبعات، والكنزات، بأحجام ومقاسات مختلفة، تساعد المستفيدين خلال الموجة الباردة في فصل الشتاء.وكان مركز الملك سلمان للإغاثة وقّع اتفاقية مشتركة في أكتوبر الماضي تهدف إلى توزيع 18,088 حقيبية شتوية يستفيد منها 117,384 فردًا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.ويأتي ذلك تحقيقًا للرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز في دعمها للدول والشعوب المحتاجة في شتى بقاع الأرض.//انتهى//16:08ت م0101