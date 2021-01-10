الشقيق 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسبدأت أمس فعالياتُ مهرجان الشقيق الربيعي للتسوق والترفيه للعام الحالي 1442هـ , الذي تنفذه البلدية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمركز .ويشتمل المهرجانُ الذي يقام بشاطئ الشقيق السياحي ويستمر أسبوعًا , على العديد من البرامج الرياضية في كرة القدم ،والطائرة الشاطئية، وسباق اختراق الضاحية، وسباق الدراجات الهوائية, إلى جانب عدة أركان للطفل، والأسر المنتجة، والحرفيين والمهنيين، بما يلبي رغبات فئات المجتمع كافة، ويحقق الاستثمار الأمثل لفترة الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //16:09ت م0103