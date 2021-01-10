الدمام 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية بزراعة أكثر من 10 آلاف زهرة موسمية و 330 شجرة متنوعة وزيادة المساحات الخضراء بـ ٥٣٠٠ متر مربع من الأعشاب النجيلة في جوف بني هاجر.وأكدت الأمانة استمرار جهودها في تطوير وزيادة الرقعة الخضراء وتشجير الشوارع والميادين والحدائق العامة، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مختلف المدن والمحافظات بهدف الاهتمام بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير وتحقيق للأهداف التجميلية والبيئية.// انتهى //16:10ت م0104