لحج 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,168 كرتونا من التمور للأسر المحتاجة والفئات الأشد ضعفا في قرى الضبريه، والمحوى، والحبيل الغربي، واللصبه، ونخيلين بمديرية الملاح التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 1,168 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:18ت م0107