القاهرة 26 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، بدعم أنباء عن قيام البنك المركزي بضخ 500 مليون جنيه في السوق مما انعكس إيجابيا على سلوك المستثمرين، وسط التوقعات بنشاط قياسي للأسهم المصرية مما دفع المستثمرين للقيام بعمليات شراء استباقية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.2 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر669 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 4ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين، وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 39ر2 % ليبلغ مستوى 48ر11213 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 25ر1 % ليبلغ مستوى 6ر2179 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 4ر1 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 94ر 3168 نقطة.// انتهى //17:07ت م0110