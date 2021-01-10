بانغي 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسشن مقاتلون متمردون في إفريقيا الوسطى هجوما جديدا على نقطة أمنية في غربي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية.وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا" إن مسلحين هاجموا قوات حكومية في مدينة "بوار" الواقعة على بعد نحو 340 كيلومترا من العاصمة بانغي والتي تضم معسكر"لوكلير" مقر قيادة الجيش في المنطقة الغربية، موضحا أن عناصر البعثة الأممية تنقلوا لمؤازرة القوات الحكومية إلا أنهم تعرضوا بدورهم لإطلاق نار.ولفت النظر إلى أن الهجوم يأتي بعد اعلان ست جماعات مسلحة تسيطر على ثلثي أراضي البلاد في شهر نوفمبر الماضي، عن تشكيل تحالف ضد حكومة تواديرا، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ شن هذا التحالف سلسلة هجمات في محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 27 ديسمبر الماضي.// انتهى //17:09ت م0111