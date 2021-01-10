إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة جراء تفجير قنبلة يدوية اليوم قرب أحد الأسواق بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية قرب نقطة تفتيش أمنية بالقرب من السوق الرئيس في بلدة "تُربت" بإقليم بلوشستان، ولاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن.وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //17:21ت م0113