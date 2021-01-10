إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واساستأنفت السلطات المعنية في باكستان التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بعد انقطاع شامل أغرق البلاد في الظلام الليلة الماضية.وأوضح وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان في تصريح صحفي اليوم أن نظام إمدادات الكهرباء مستقر الآن وعادت الكهرباء إلى المدن الرئيسية في البلاد، مضيفاً أنه يجري العمل على استئناف إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد.وبيّن أن الانقطاع نجم عن حدوث خلل فني في محطة "جودو" للطاقة، وهي محطة طاقة حرارية في إقليم السند الجنوبي، مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء، حيث انخفض التردد من مستوى الـ50 حتى الصفر خلال أقل من ثانية قبل منتصف الليلة الماضية بعشرين دقيقية.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الفنيين للتحقيق في سبب العطل الفني الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بهذه الطريقة المفاجئة، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة تعمل على تحسين وتطوير نظام إمدادات الكهرباء لتجنب مثل هذه الظروف في المستقبل.وبحسب تقارير الإعلام الباكستاني فإن انقطاع التيار الكهربائي شمل نحو 80% من مناطق باكستان بما في ذلك المدن الرئيسية لاسيما العاصمة إسلام آباد وعواصم الأقاليم وباقي المدن والبلدات الرئيسية، وتأثرت خدمة الهواتف المحمولة والإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.// انتهى //17:23ت م0114