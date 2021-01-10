الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسانطلقت اليوم, فعاليات المنتدى الافتراضي الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بعنوان "أسرة آمنة مجتمع آمن"، بهدف تعزيز الجهود المقدمة من الجهات المعنية بالأسرة في المملكة، ودولة الإمارات الشقيقة في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاستقرار الأسري.ويبحث المنتدى الافتراضي تبادل الحلول والخبرات في مجال الاستشارات الأسرية، وإبراز أفضل الممارسات الإيجابية، وقصص النجاح في مجال الاستقرار الأسري، والاستفادة من التجارب وإعداد برامج تدريبية مشتركة، وترسيخ مبادئ التلاحم الاجتماعي، وذلك عبر أربع جلسات حوارية على مدى يومين، بمشاركة خبراء وخبيرات ومختصين في المجال الأسري والاجتماعي.وأكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري أن المنتدى يعكس التلاحم القوي ووحدة الهدف بين الأسرة السعودية والإماراتية، لترسيخ وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي من خلال تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال الاستقرار الأسري.من جهتها أوضحت الأمين العام للاتحاد النسائي العام نورة السويدي، أن إقامة منتدى "أسرة آمنة مجتمع آمن" جاء لترسيخ دعائم استقرار الأسرة والمحافظة على ديمومتها وإحداث دور إيجابي في حياة أفرادها.يذكر أن فعاليات المنتدى تستمر يومين، وتشتمل على 4 جلسات حوارية تعقد الأولى منها بعنوان "أسرتي مصدر سعادتي" ، فيما تعقد الجلسة الثانية بعنوان "الثقافة الأسرية وصناعة التغيير" , كما يناقش المشاركون في اليوم الثاني في الجلسة الأولى موضوع "الإيجابية لتفادي حدوث الأزمات وحل المشكلات"، في حين تتناول الجلسة الثانية "الترابط الأسري والمجتمعي" .// انتهى //17:30ت م0116