بغداد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 602938 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12895, فيما تم تسجيل 1752 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 556742 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 33301, منهم 123 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:42ت م0119