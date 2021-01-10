مقديشو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسلقي أربعة من قوات الدفاع الكينية على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 8 آخرين بجروح جراء تفجير لغم أرضي زرع على جانب الطريق بالقرب من الحدود الصومالية الكينية.وأكد بيان للقوات الكينية أن قواتها العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تعرضت لهجوم في مدينة "دوبلي" في إقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند في أقصى جنوب الصومال، مشيراً إلى أنه تم نقل الجنود المصابين بجروح خطيرة جوا إلى العاصمة الكينية نيروبي لتلقي العلاج.ويأتي الهجوم قبل 5 أيام فقط من الذكرى الخامسة للهجوم الدامي الذي شنه مقاتلو حركة الشباب على قاعدة للقوات الكينية في منطقة "عيل عدي" بإقليم جدو جنوب غرب الصومال في 15 يناير 2016.// انتهى //17:44ت م0121