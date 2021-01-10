الدمام 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه مؤخراً، فريق تحرير صحيفة "صُبرة" الإلكترونية.ونوه سموه بالدور المهم الذي يقوم به الإعلام في نقل الصورة الإيجابية عن ما تشهده المملكة من تطور ونقلات نوعية في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية أن يرافق ذلك مهنية صادقة، والحرص على أداء الرسالة الوطنية بمسؤولية، واستشعار أهمية الإعلام في تشكيل الفكر وصناعة الرأي.من جهته ثمن رئيس التحرير بالصحيفة حبيب محمود، دعم وتوجيه سموه لمنسوبي الإعلام بالمنطقة .// انتهى //18:17ت م0124