مقديشو 26 جمادى الاولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021م واسالتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي بلال محمد عثمان، لجنة تقصي الحقائق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد".وأفادت الوكالة الصومالية للأنباء اليوم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع الراهن في منطقة القرن الأفريقي، وخاصة الشريط الحدودي بين الصومال وكينيا، في ضوء سياسة الهيئة الحكومية الدولية الهادفة إلى إيجاد الحقائق ووضع حد للتدخلات الصارخة وتسليح جبهات على الحدود بين البلدين لزعزعة الأمن والاستقرار.مما يذكر أنه تم تشكيل اللجنة في القمة الاستثنائية الثامنة والثلاثين والتي عقدت في العشرين من شهر ديسمبر الماضي في العاصمة الجيبوتية جيبوتي.// انتهى //18:37ت م0125