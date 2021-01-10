عام / الرئيس الجزائري يغادر إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19
الأحد 1442/5/26 هـ الموافق 2021/01/10 م واس
الجزائر 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون، غادر الجزائر اليوم متوجها إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه اليمنى نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19.
وأوضح بيان رئاسي أن علاج هذه المضاعفات التي تعد "حالة غير مستعجلة"، كان مبرمجا قبل عودة الرئيس تبون من ألمانيا يوم 29 ديسمبر الماضي، غير أن التزاماته حالت دون ذلك.
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19:21ت م
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