الجزائر 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون، غادر الجزائر اليوم متوجها إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه اليمنى نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19.وأوضح بيان رئاسي أن علاج هذه المضاعفات التي تعد "حالة غير مستعجلة"، كان مبرمجا قبل عودة الرئيس تبون من ألمانيا يوم 29 ديسمبر الماضي، غير أن التزاماته حالت دون ذلك.// انتهى //19:21ت م0130