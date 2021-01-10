الخرطوم 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واساستقبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمكتبه بالقصر الرئاسى اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الامنية توت قلواك في تصريح إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قدم تنويراً ضافياً للرئيس سلفاكير بشأن تكوين لجان آليات السلام، فضلاً عن جهود تكوين الحكومة بمشاركة الحركات الموقعة على السلام .وأشار إلى أن الرئيس سلفاكير طلب من نائب رئيس مجلس السيادة استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لاسيما أن وفد الحركة موجود في جوبا وفي كامل الجاهزية لاستئناف التفاوض مع الحكومة.// انتهى //19:21ت م0131