الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع مديري الاحتراف بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية، بحضور المدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز العوجان، ورئيس اللجنة جابر الجهني، لتوضيح وتسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين في فترة التسجيل الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2020-2021.وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع جميع الملاحظات الخاصة بطلبات التسجيل التي واجهتها الأندية خلال فترة التسجيل الأولى "الصيفية"، وبينت جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في سرعة معالجة متطلبات التسجيل.// انتهى //19:24ت م0133