رياضي / رومارينو يتصدر هدافي "كأس محمد السادس" ومتولي ينافسه
الأحد 1442/5/26 هـ الموافق 2021/01/10 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس
يتصدر البرازيلي رومارينو دا سيلفا مهاجم فريق الاتحاد السعودي، ترتيب هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع اقتراب النسخة الحالية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم من النهاية.
وسجل رومارينو 7 أهداف فريقه مع الاتحاد حتى الآن، ولعب دورًا مهما في وصول فريقه لنهائي البطولة، بعد تغلبه على فريق الشباب السعودي في المربع الذهبي من البطولة ، بينما يحل لاعب فريق الرجاء المغربي محسن متولي وصيفًا خلف رومارينو، بـ 4 أهداف قبل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي المصري، مساء غدٍ، في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن حسم "الإسماعيلي" مباراة الذهاب لصالحهم بالفوز 1-0.
يذكر أن، اللاعب محمد عبدالرحمن توج مع فريق المريخ السوداني، بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة التي حملت مسمى كأس زايد الأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.
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