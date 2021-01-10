الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسيتصدر البرازيلي رومارينو دا سيلفا مهاجم فريق الاتحاد السعودي، ترتيب هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع اقتراب النسخة الحالية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم من النهاية.وسجل رومارينو 7 أهداف فريقه مع الاتحاد حتى الآن، ولعب دورًا مهما في وصول فريقه لنهائي البطولة، بعد تغلبه على فريق الشباب السعودي في المربع الذهبي من البطولة ، بينما يحل لاعب فريق الرجاء المغربي محسن متولي وصيفًا خلف رومارينو، بـ 4 أهداف قبل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي المصري، مساء غدٍ، في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن حسم "الإسماعيلي" مباراة الذهاب لصالحهم بالفوز 1-0.يذكر أن، اللاعب محمد عبدالرحمن توج مع فريق المريخ السوداني، بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة التي حملت مسمى كأس زايد الأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.// انتهى //19:32ت م0134