الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسبدأ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم، مباشرة أعماله في مقره الجديد الواقع بحي المرسلات طريق الملك عبدالعزيز بعد اكتمال جميع التجهيزات اللازمة.ويعد المبنى الجديد نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء، حيث يتميز بوجود صالة رقمية مزودة بـ ـ15 جهازاً للخدمة الذاتية بإشراف 20 موظفا وموظفة يعملون على خدمة العملاء الكترونياً بشكل مباشر عبر منصات الوزارة الإلكترونية ، إلى جانب الشاشات التفاعلية التي تتيح للعملاء الذين لا يملكون أجهزة الاتصال المرئي حضور جلسات التسوية الودية عن بعد والتواصل مع المسؤولين بالوزارة في الحالات التي تستدعي ذلك بمايضمن سرعة إنجاز العمل وتيسير خدمة المراجعين بأفضل مايمكن للرقي بخدمات الوزارة .// انتهى //21:04ت م0139