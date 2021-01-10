الباحة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والمخواة وقلوه وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها .كما هطلت أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظتي القرى والمندق والمراكز التابعة لهما، سالت على أثرها عدد من الاودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:21ت م0141