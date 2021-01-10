رام الله 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استغرابها الشديد من الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وأضافت الخارجية ، في بيان لها اليوم, أن الاكتفاء ببيانات إدانة دولية خجولة لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، بات يشكل غطاء لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته.وأدانت الوزارة بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال لعملياتها الاستعمارية التوسعية المختلفة على حساب أرض دولة فلسطين.وحملت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.// انتهى //22:25ت م0145