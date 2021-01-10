مقديشو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلن نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، عن عمليات عسكرية تجري حاليًا، لملاحقة فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في البلاد، مضيفاً أن العملية ستستمر حتى تحقيق النصر.وأضاف قاسم وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم، أن العمليات العسكرية ستكون عن طريق المعارك المباشرة والغارات الجوية، بالإضافة إلى عمليات إزالة الألغام الأرضية للتصدي لخطر الإرهابيين على المدنيين.وأكد نائب وزير الدفاع أنه في العملية الأخيرة للجيش الوطني دُمِّرَت المحطة الإذاعية لميليشيات الشباب الإرهابية، لافتًا النظر إلى أن الجيش الصومالي سيستهدف أي معقل لميليشيات الشباب المتطرفة.// انتهى //22:39ت م0150