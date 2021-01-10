واشنطن 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 248,578 إصابة مؤكدة و 3,432 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,102,069 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 371,084 حالة وفاة.// انتهى //22:59ت م0152