عام / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مواطن وثلاثة مقيمين اعتدوا على مقيم وسلبوا الأموال التي كانت بحوزته
الأحد 1442/5/26 هـ الموافق 2021/01/10 م واس
جدة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم وسلب مبلغ ( 140 ) ألف ريال كان بحوزته قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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