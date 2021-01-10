الرباط 26 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 10 يناير 2021 م واسأكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر أن المغرب يظل "شريكا رئيسا للاستقرار الإقليمي"،وأن الولايات المتحدة والمغرب "يستفيدان من شراكة عسكرية واسعة".ونوه المسؤول الأمريكي اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج ناصر بوريطة، في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية بالدعم المستمر والقيًّم للعاهل المغربي الملك محمد السادس في القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واتفاقيات التبادل الثقافي.// انتهى //23:49ت م0154