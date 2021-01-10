الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم بكرة اليد، المزمع إقامتها في مصر بين 13 و 31 يناير الحالي، أن المباريات ستكون من دون جمهور, تنفيذاً للإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأصدرت اللجنة بياناً جاء فيه "عقب اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم الأحد، تقرر إقامة مباريات المونديال من دون حضور جماهيري" التزاماً بالإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد-19.وسبق أن ربط عدد من المنتخبات مشاركته في البطولة، بعدم حضور الجماهير للمباريات.// انتهى //23:51ت م0156