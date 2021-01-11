عمّان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسفاز فريق الوحدات على الصريح بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمًان الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 21 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الصريح عند 20 نقطة في المركز العاشر.وفي المبارة الثانية فاز فريق الجزيرة على الرمثا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الحسن الدولي، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 38 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //00:25ت م0158