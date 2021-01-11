تبوك 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الإعلان عن انطلاق مدينة" ذا لاين" في نيوم.وقال سموه في برقيتين رفعهما :" إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم - حفظكم الله - على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة ، واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية".وأضاف سموه : " إن الجميع وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع " ذا لاين " فإنهم يتعاهدون أن يكونون على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات ، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.// انتهى //00:54ت م0162