سياسي / الحكومة الأردنية تدين الحفريات الإسرائيلية في ساحة حائط البراق
الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس
عمّان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس
أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ أعمال وحفريات في ساحة حائط البراق، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وكذلك بالقرب من تلة باب المغاربة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، رفض الأردن جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة وفي البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى التي تعد خرقاً للقانون الدولي.
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