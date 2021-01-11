عمّان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ أعمال وحفريات في ساحة حائط البراق، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وكذلك بالقرب من تلة باب المغاربة.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، رفض الأردن جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة وفي البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى التي تعد خرقاً للقانون الدولي.01:33ت م0165