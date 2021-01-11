واشنطن 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي المكلف كريستوفر ميلر، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو.وأعرب وزير الدفاع الأمريكي المكلف ميلر، خلال الاتصال، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التجارية في إندونيسيا الذي وقع يوم أمس.وأبدى ميلر استعداد الولايات المتحدة مساعدة حكومة إندونيسيا في هذا الشأن، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة الإندونيسية على إدارة الموقف.// انتهى //04:04ت م0171