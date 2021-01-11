باماكو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلن الجيش المالي، عن قتله إرهابيين قرب منطقة نارا جنوب غرب مالي .وأوضح بيان بثته الإذاعة المالية اليوم، أن القوات المسلحة ردت على كمين استهدف دورية للجيش من قبل إرهابيين بين منطقة نارا ومورديه جنوب غرب مالي، مؤكدًا أن القوات المسلحة المالية ردت بقوة مما مكنها من قتل إرهابيين وإصابة آخرين والاستيلاء على دراجات نارية وبعض الأسلحة كانت بيد الإرهابيين.// انتهى //// انتهى //05:23ت م0173