الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي.ولي العهد يطلق مدينة (ذا لايـن).. المستقبل يبدأ من هنا.المملكة تعـاود ضبط أسـواق الطاقــة.خالد الفيصل يطلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة.نيابة عن الملك.. فيصل بن بندر يرعى حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.أمير الرياض يستقبل سفير تونس لدى المملكة.أمير تبوك يطلع على تقرير "الموارد البشرية".أمير جازان يتفقد مشروع "مطار الملك عبدالله" الجديد.أمير الحدود الشمالية يتفقد رفحاء ويبحث احتياجات المواطنين مع المسؤولين.أمير القصيم: نفخر بأبطال الصحة المميزين.سعود بن خالد يدشن برنامج الأسرة والإجازة.سعود بن نايف: المجتمع السعودي بطبيعته محب لأعمال الخير.مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات لليمن ولبنان والصومال.الرئيس التنفيذي لنيوم: «ذا لاين» ستضم واحداً من أكبر المطارات في العالم.178 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا.جزيرة الطرفة.. طبيعة بكر وشواطئ حالمة.إنشاء إدارة للبيانات في وزارة الشؤون الإسلامية.الحوثي يضاعف الجبايات.. والنشيد الوطني أصبح نعيق الخمينية.بومبيو: محاولات إيران ابتزاز العالم بالنووي تزيد من عزلتها.باسيل: تشكيل الحكومة يجنب لبنان السقوط.20 يناير.. موعد أخير للانتخابات الفلسطينية.السودان يرفض تجزئة اتفاق "النهضة".// يتبع //06:28ت م0003