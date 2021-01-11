وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( نيوم.. وآفاق رؤية 2030) : مشاعر الاستبشار والأمل والتأمل، التي صاحبت الإعلان عن مشروع ذا لاين، وهو أحد مشاريع نيوم القادمة، التي ستعنى بأن تكون الطبيعة في قلب مجتمعات المستقبل، هي مشاعر تنطلق من استدراك أن هذه الخطوات والمبادرات إنما هي تنطلق من منصة رؤية 2030 ، التي يقود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- عبرها نهضة تنموية شاملـة في المملكة، تطمح لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في مختلف المجالات.وأضافت أن مشروع ذا لاين ومشاريع نيوم إجمالا، يأتي لتنضم للعديد من مشاريع الـرؤية، الـتي شهدت المملكة بدعم ومتابعة سمو ولـي الـعهد «أيده الله» إطلاقها لخدمة مستقبل الحضارة الإنسانية، مشتملة الـطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والـغذاء، والـعلـوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والـترفيه، والمعيشة الـذي يمثل الـركيزة الأساسية لبقية القطاعات.وبينت :حين نعود بالذاكرة إلـى إعلان سمو ولـي العهد (رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة) في 08 ذي القعدة 1438 هـ الموافق 31 يوليو 2017 م، إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى مشروع البحر الأحمر، يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه. وما عملت عليه الرؤية الطموحة 2030 بقيادة سمو ولي العهد على إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة (القدية) جنوب غرب العاصمة الـرياض، حيث تعد الأولـى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلو مترا مربعا، بما في ذلـك منطقة سفاري كبرى، إلى جانب إطلاق أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية «جوهرة المملكة» بقيمة 75 مليار ريال، لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والـثقافية والتعليمية والـترفيهية في المنطقة والـعالـم، مستفيدة من موقعها التاريخي، وثقافتها الـفريدة، وما تحتضنه من مواقع تراثية عالمية.وختمت:ففي هـذه المعطيات الآنفة الـذكر، يتجلى اهتمام سمو ولي العهد، في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، وتسخير كافة مقدراتها وقدراتها لتحقيق حلمه في أن تكون منطقة جذب استثماري متكامل تضاهي في آفاقها الأبعاد العالمية، وتحقق المكانة التاريخية للمملكة وتضمن استدامة مسيرة التنمية الشاملة.// يتبع //06:29ت م0005