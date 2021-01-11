عام / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس
المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد - بدر - خيبر - ينبع ، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.
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