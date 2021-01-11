المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد - بدر - خيبر - ينبع ، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.// انتهى //08:17ت م0010