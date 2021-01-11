القاهرة 27 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأن تكون المنظومة الجديدة المتكاملة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بمنزلة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة.وتناقلت تأكيد وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.وأشارت صحف الاثنين إلى أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المصري ستنطلق غدًا الثلاثاء، وسيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وأداء الأعضاء اليمين الدستورية.وسلطت الضوء على اتفاق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي.وأنبأت صحف القاهرة عن إرسال الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعده في ريف دير الزور.وعرجت على الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة إنشاء ميليشيات الحوثي الإنقلابية تحت إشراف خبراء إيرانيين ورشة لتجهيز وتفخيخ القوارب بالساحل الجنوبي للبحر الأحمر شمال محافظة الحديدة.وتحدثت صحف مصر عن تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ "90" مليون إصابة، فيما اقتربت معدلات الوفيات من المليوني حالة.// انتهى //09:22ت م0011