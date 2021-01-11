إسلام آباد 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استئناف التيار الكهربائي في باكستان بعد انقطاع شامل أغرق البلاد في الظلام، وتشكيل السلطات الباكستانية لجنة لتحديد سبب العطل الفني الذي أدى إلى انهيار نظام إمدادات الكهرباء.وأخبرت عن تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان عن نصف مليون حالة منذ ظهور الفيروس، واستعداد باكستان لاستقبال اللقاء المضاد للفيروس.وتطرقت إلى تعازي باكستان لإندونيسيا وذوي ضحايا الطائرة التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعلى متنها ٦٢ راكباً.أمنياً أخبرت عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة جراء تفجير قنبلة يدوية أمس قرب أحد الأسواق بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.واهتمت بتشكيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان هيئة لإدارة مناطق التكنولوجيا الخاصة والتي تقدم تصوراً لحوافز جمركية وضريبية شاملة لمدة 10 سنوات للمستثمرين المحليين والأجانب.وعرجت إلى رغبة أذربيجان في تعزيز التجارة والتعاون في مجالات الصناعات مع باكستان.ونشرت أنباء اتفاق باكستان وكوريا الجنوبية على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة لتعزيز التجارة الثنائية والتجارة الحرة بين البلدين.وأخبرت أيضاً عن ارتفاع حجم الصادرات الباكستانية نظراً لازدياد الطلب على مختلف الصناعات التي تنتجها باكستان في السوق العالمية، والتي لم تتوقف في إنتاجها رغم جائحة فيروس كورونا.أفغانياً أخبرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم المتحدث باسم قوة الحماية العامة الأفغانية التابعة لوزارة الداخلية مع اثنين من زملائه جراء انفجار استهدف سيارتهم في العاصمة كابل.// انتهى //09:37ت م0012