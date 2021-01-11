القنفذة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن "في القنفذة خدماتها لـعدد 21219 مستفيدًا وذلك منذ بداية العمل فيها حتى الآن .وتُقدم عيادة "تطمن " خدماتها من خلال 5 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //10:17ت م0015