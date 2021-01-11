عام / 21219 مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة
الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس
القنفذة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
قدّمت عيادات "تطمن "في القنفذة خدماتها لـعدد 21219 مستفيدًا وذلك منذ بداية العمل فيها حتى الآن .
وتُقدم عيادة "تطمن " خدماتها من خلال 5 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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10:17ت م
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