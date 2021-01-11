الرباط 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأولت الصحفُ المغربية الصادرة اليوم اهتمامها للزيارة التي يقوم بها للمغرب، مساعدُ كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، الذي زار مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، مبرزة إشادة المسؤول الامريكي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.وتابعت الوضعَ الوبائي في المغرب، والترتيبات الجارية لإطلاق حملة تطعيم واسعة ضد وباء كوفيد 19 إلى أن يصل اللقاح.وتناقلت صحف الرباط تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعا إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم،مؤكدا أن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن القومي.وأخبرت عن حادث الطائرة الإندونيسية، التي تحطمت بُعَيْدَ إقلاعها من جاكرتا، أثناء رحلة داخلية وعلى متنها 62 راكبا.وتطرقت صحف المغرب إلى الوضع الوبائي عبر العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز ال90 مليون مصاب، في الوقت الذي زادت فيه التخوفات من الفيروس المتحور، والذي ازدادت تعقيدا عملية تحديد أصله بعد عام على تفشي الجائحة.// انتهى //13:10ت م0043