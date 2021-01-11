سكاكا 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسقدّمت مراكز (تأكد) في منطقة الجوف خدماتها لـ21687 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.يذكر أن مراكز (تأكد) التي خصصتها وزارة الصحة تتواجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا)، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق "صحتي"، ، لتبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.// انتهى //13:11ت م0044