مسقط 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 130780 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1508وَفَيَات.وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 123024 حالة، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 11 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 56 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 23منومًا.// انتهى //13:14ت م0045