أبوظبي 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت دولةُ الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2,404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وَفَيَات، وشفاء 2,252 حالة.وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 232,982 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 711 وَفَاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 208,366 حالة .// انتهى //13:18ت م0047