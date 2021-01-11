مكة المكرمة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأجرى قسم الأشعة والتصوير الطبي في مستشفى حراء العام في مكة المكرمة 62,491 فحصاً تشخيصياً خلال عام 2020 م، وذلك في جميع أقسام الأشعة السينية، والمقطعية، والرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، وأشعة البانوراما، وهشاشة العظام، وكذلك أشعة تصوير الثدي .وأوضحت إدارة المستشفى أن قسم الأشعة والتصوير الطبي أجرى 39,584 فحصاً إشعاعياً في جميع وحدة الأشعة السينية، فيما بلغ عدد فحوص الرنين المغناطيسي 3,205 فحوص، وأجرتالأشعة المقطعية 10,295فحصاً، فيما بلغ تصوير الموجات فوق الصوتية 955 فحصاً، إضافة إلى إجراء 352 فحصاص لأشعة الماموجرام التي تضمنت عمل الفحص خلال الحملة التوعوية لسرطان الثدي في شهر أكتوبر وعلى مدار العام .وأبانت إدارة المستشفى أن القسم تم تطويره وتحديثه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة، ومواكبةً لهذا التطور تم تحديث وترقية نظام أرشفة الصور الطبية عبر نظام الأشعة الإلكتروني (PACS) هذا العام، يتم من خلاله حفظ الصور والتقارير حيث بإمكان الطبيب من عيادته مشاهدة صور المريض ونتيجة التقرير، حيث تضمنت الترقية زيادة سعة ذاكرة النظام لاستيعاب أكبر عدد من صور الأرشفة، وكذلك إضافة برنامج تسجيل وتحديد جرعات الأشعة التشخيصية الطبية للمرضى .وشمل التطوير تأهيل وتدريب الكوادر السعودية لرفع كفاءة وجودة الأداء والتجهيز للخِدْمات الصحية المقدمة بالمستشفى.// انتهى //13:23ت م0049