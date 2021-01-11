أبها 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات البرك، وبلقرن، ومحايل، وبارق، وتنومة، والمجاردة، وخميس مشيط .كما شملت الأمطار مراكز جمعة، وربيعة، وباشوت، وقنا، وخميس البحر، والقحمة، والحريضة، والحبيل، وبللسمر، وثلوث المنظر، ومربة، والحيمة، والشعف، والواديين، والحبلة، وعقبتي شعار والصماء، سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //13:31ت م0052