كابول 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسقُتل ضابط أمن أفغاني وأصيب 15 عسكريًا إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت عناصرَ من المديرية الوطنية للأمن الأفغاني في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء بجفاك الأفغانية عن مسؤول أمني قوله "إن السيارة المفخخة استهدفت شاحنة صغيرة تابعة لإدارة الأمن الوطني الأفغاني في منطقة مختار بمدينة لشكارجاه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.// انتهى //13:32ت م0053